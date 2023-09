"Aucun accord" n'a été signé pendant la visite de Kim Jong Un, dit le Kremlin

"Aucun accord" n'a été signé pendant la visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en Russie, commencée mardi, a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Aucun accord n'a été signé et il n'était pas prévu d'en signer", a-t-il affirmé à des journalistes. Les Etats-Unis soupçonnaient la Russie de vouloir acheter des armes à Pyongyang pour le conflit en Ukraine, tandis que la Corée du Nord est suspectée de vouloir acquérir des technologies pour ses programmes nucléaires et de missiles. Au cours de leur rencontre mercredi, le président russe Vladimir Poutine et Kim Jong Un se sont offert mutuellement un fusil, des présents vus comme symboliques étant donné les craintes occidentales. M. Poutine a vanté le "renforcement futur de la coopération" entre les deux pays, évoquant des "perspectives" de coopération militaire malgré les sanctions internationales visant Pyongyang à cause de ses programmes nucléaire et de missiles. Jeudi, le Kremlin a confirmé que M. Poutine avait accepté "avec plaisir" l'invitation du dirigeant nord-coréen à se rendre dans son pays, sans fournir de date pour ce voyage. Kim Jong Un a visité vendredi matin des usines de l'industrie aéronautique, notamment de production d'avions de chasse, dans l'Extrême-Orient russe.