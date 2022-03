Auckland est la grande ville la plus spongieuse au monde. Mais qu'est-ce que cela veut dire ?

Dans chacune de ces villes, un échantillon de 150 km² a été étudié afin de juger de leur capacité à absorber convenablement de fortes pluies.

Par rapport à la capitale néo-zélandaise, Shanghai ou Londres sont des villes beaucoup plus "bétonnées", surtout dans leur centre. Londres est d'ailleurs la moins bien préparée du panel.

Entre les deux, New York possède le type de sol le plus perméable des villes étudiées et de nombreux espaces verts (autres que Central Park).

Auckland affiche ainsi un taux de 35% de sols spongieux devant Nairobi (34%), Singapour, Mumbai et New York (30%). Suivent Shanghai (28%) et Londres (22%).