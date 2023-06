Aubergines crémeuses au paprika fumé

Allumez le four à 180°.

Lavez et coupez les aubergines en lamelles. Disposez-les sur une plaque de cuisson avec les pois chiches. Assaisonnez le tout avec un filet d’huile d’olive, le paprika fumé, une pincée de sel et du poivre. Faites cuire pendant 20-25 minutes.

Réalisez la vinaigrette en mélangeant le miso avec l’eau et le jus du citron. Ajoutez-y le yaourt. Mélangez le tout et assaisonnez avec une pincée de sel et du poivre.

Ciselez finement la ciboulette et griller revenir les amandes effilées.

Servez les aubergines et les pois chiches chauds sur la sauce au yaourt. Terminez le tout avec la ciboulette, les amandes et un filet d’huile d’olive.