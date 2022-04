Aubel : un projet d’habitat groupé et intergénérationnel à l’ancienne école libre fondamentale

L’habitat groupé et intergénérationnel, c’est encore peu connu chez nous.

A Aubel, c’est même inédit.

Ce projet, baptisé Ecole Logis, c’est celui de la société Enersol. Spécialisée dans l’efficience énergétique, l’entreprise s’est lancée dans la transformation d’une ancienne école qui fut aussi un couvent.

11 appartements et 2 petites maisons sont en train d’être parachevées sur ce site d’un quart d’hectare en plein centre d' Aubel.

"Nous ne sommes pas des promoteurs immobiliers", explique André Jacquinet, en charge du projet, " ce qui nous motivait dans ce projet c’est d’abord de faire un bâtiment collectif exemplaire au niveau énergétique et d’autre part avoir un projet qui amène une plus value sociétale, une autre façon d’habiter pour certaines personnes et notamment les personnes plus âgées qui souffrent de solitude. L’objectif est de retrouver dans cet ensemble de logements des personnes plus âgées, des jeunes et des familles avec enfants".