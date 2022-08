Aubange : un blocus assisté et gratuit pour les étudiants

Georgette est étudiante à Arlon à la HERS. Cette année, elle a rencontré quelques difficultés en math, physique et chimie. Ici, elle peut réviser dans un lieu calme et approprié et bénéficier de l’aide de personnes expérimentées dans ces disciplines. "Cela m’aide beaucoup sur les erreurs que j’ai pu faire dans le passé, cela me permet de me remettre à niveau dans les matières dans lesquelles je rencontre le plus de difficultés", explique-t-elle. Maeva, elle, étudie à Virton à l’Athénée royal Nestor Outer et sa bête noire, ce sont les mathématiques. "Je viens ici pour essayer de me concentrer et bénéficier d’un espace calme dédié à l’étude, car chez moi, j’ai beaucoup de mal à me concentrer. Ce qui est cool aussi, c’est que si j’ai des questions, je peux les poser à quelqu’un de compétent", ajoute-t-elle.

Depuis 2015, la commune d’Aubange propose ce service de blocus assisté de manière totalement gratuite. Seule contrainte : les étudiants doivent s’engager à venir, au minimum, une semaine entre 8h30 et 12h30. Le but étant surtout d’assurer aux élèves une meilleure chance de réussite.