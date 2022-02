Aubange: un arrêté de police pour éviter les courses de voitures

A Aubange, le Bourgmestre prend un arrêté de police pour éviter les courses de voitures et rodéos sur le parking situé sur le poste frontière avec la France. Des courses dangereuses, qui peuvent occasionner des accidents. Tout rassemblement de plus de cinq personnes y est interdit la nuit. Des courses dangereuses occasionnent des accidents. Jusqu’au 31 mars, toute voiture qui s’adonne à ce type d’activités nocturnes se verra saisie. Plus de précisions avec François Kinard, le Bourgmestre d’Aubange :

"C’est un phénomène dangereux pour le public, et récurrent malheureusement. On a constaté le phénomène à partir de mai, juin, on l’a retrouvé en août et en octobre et la police a du intervenir. Et en hiver nous ne sommes toujours pas épargnés."

Police de la route et police locale collaboreront avec leurs homologues français et luxembourgeois pour s’assurer que l’arrêté est bien respecté. Ces courses, c’est un phénomène cyclique mais, comme l’explique le commissaire Hugues Josten, directeur du département sécurité-opération de la zone de police Sud-Luxembourg, un fait bien précis a déclenché cette mesure aujourd’hui :

"C’est un accident qui aurait pu être dramatique. Notre rôle est d’appuyer les services de la route et lors de nos patrouilles de routine, nous vérifions l’absence de rassemblements sur place. Tout d’abord dans une optique de suppression des risques, et ensuite dans une optique répressive si les interdictions ne sont pas respectées."

Les zones de police d’Aubange mais aussi du Grand-Duché de Luxembourg et de la France collaboreront durant cette période.