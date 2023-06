Aubange : incendie mortel, cette nuit, dans un immeuble d’Athus

Gros incendie, cette nuit, dans la rue Arend à Athus (Aubange). Vers 2h00 du matin, un immeuble de deux blocs d’appartements a pris feu au niveau du deuxième étage. À l’arrivée des pompiers, la toiture du premier bloc était déjà en feu et l’incendie commençait à se propager à la toiture du bâtiment mitoyen. Onze des treize occupants ont été évacués.

Un décès est à déplorer, une dame âgée de 81 ans visiblement asphyxiée dans sa salle de bains. Deux blessés graves sont aussi à signaler, dont un pompier qui a été blessé en traversant un étage. Il souffre de multiples fractures. L’autre victime étant un habitant de l’immeuble. Celle-ci se serait défenestrée. Leurs jours ne sont pas en danger.

Quatre personnes ont été relogées dans des hôtels, les autres ont trouvé refuge auprès des familles et amis. Des animaux ont aussi été évacués. Le bourgmestre d’Aubange, François Kinard, s’est rendu sur place vers 3h30 du matin avec la planificatrice d’urgence. Selon François Kinard, il s’agit du plus gros incendie connu à Aubange depuis des années.

La rue est encore bloquée et les services de l’administration communale et du CPAS sont déjà informés et ont reçu des instructions de la part du bourgmestre pour assurer le suivi.

Le parquet a été avisé peu avant 4h00 du matin. Les circonstances ne sont pas encore connues et un expert sera dépêché sur place durant la journée.