Aubange: des QR codes dans le nouveau topo-guide de la Gaume Buissonnière

La Gaume Buissonnière est un circuit de randonnée qui est né il y a pratiquement 30 ans. Ce circuit a évolué dans le temps est s’est constitué en asbl au niveau des personnes qui assurent la gestion et le balisage. 225 kilomètres sont vérifiés 2 fois par an, ce qui représente une dizaine de baliseurs et pas mal d’heures de travail.

Un nouveau topo-guide

Il s’agit d’un topo-guide qui est constitué de fiches couvrant une quinzaine de kilomètres où figure la représentation topographique du circuit.

André Remacle (trésorier, baliseur et responsable du site internet) : "L’avantage de présenter le topo-guide sous forme de fiches est que le randonneur peut se munir d’une ou deux fiches en laissant le reste chez lui. Un autre avantage est pour nous quand nous faisons une mise à jour du circuit que ce soit pour des raisons de sécurité ou simplement pour s’adapter aux changements qui sont courants dans le monde de la randonnée".