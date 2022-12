Aubange : des illuminations de Noël inspirées de dessins d’enfants

Voici des illuminations de Noël originales et uniques. A Aubange, neuf décorations lumineuses ont été inspirées par des dessins d’enfants.

L’an dernier, la ville a lancé un concours de dessins et le succès fut au rendez-vous. Amélie Demoulin, chargée de communication à la ville d’Aubange nous explique comment est née l’idée : " En fait, nous avons une plateforme de participation citoyenne qui s’appelle Fluicity et un citoyen a lancé l’idée, il avait vu ça sur internet, c’était un projet qui avait été réalisé, en Amérique, au Canada je pense… Il m’a donné le lien, on a regardé avec mes collègues, on a trouvé que l’idée était sympa et finalement on a lancé le projet. Donc on a demandé aux enfants de la commune de réaliser des dessins sur le thème de Noël."

Finalement, neuf catégories ont été retenues : un cerf, un Père-Noël, une boule de Noël, un cadeau, une chaussette, un sapin, un bonhomme de neige, un biscuit et un bonnet de Noël. Une fois les dessins sélectionnés, les ouvriers du service travaux ont créé les décorations lumineuses pour le plus grand bonheur des enfants qui les ont découvertes cette année.

" Moi j’adore le dessin par exemple, on peut faire marcher notre imagination, c’était chouette de faire des dessins et puis de savoir qu’après ils allaient s’illuminer. On est content du résultat, c’est beau. C’était vraiment une belle idée d’exposer des œuvres d’enfants… ", se réjouit Massi, élève de 5e primaire à l’école communale d’Aubange.