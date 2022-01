Aubange: créez le nouveau logo de la ville et remportez 1000 euros

La Ville d’Aubange, désireuse de changer son logo, a lancé un grand concours ouvert à toutes les personnes qui ont envie de faire connaître leur talent créateur.

Hillary Tomaello (faisant fonction à la Direction Générale) : "Nous nous sommes rendu compte, en voulant décliner notre logo que les couleurs et la forme n’étaient pas facilement reproductibles et qu’on ne pouvait pas les mettre sur tous les supports et tous les formats. Nous avons alors pensé qu’il fallait trouver quelque chose de plus moderne et de plus déclinable".

Appel aux talents de tous horizons

Ce concours s’adresse aussi aux jeunes et aux très jeunes. Pas besoin d’attendre ses 18 ans pour pouvoir y accéder. Il n’y a pas de limitation au niveau âge, personne et position géographique.

"Nous sommes persuadés qu’il y a de nombreux talents sur la commune d’Aubange et dans la région, explique Hillary Tomaello. Des jeunes ont certainement envie de proposer des idées, même s’ils n’ont pas terminé leurs études et qu’ils n’ont pas encore de travail. Nous, cela nous coûte moins cher, étant donné que la récompense est de 1000 euros, ce qui est déjà un beau prix. Ceux qui en ont envie vont pouvoir faire fonctionner leur créativité et peut-être, avoir la chance d’être le créateur du futur logo de la ville d’Aubange".

Les critères

Au niveau technique, il y a des formats à respecter et logo doit être fourni en couleurs avec la déclinaison en noir et blanc ce qui demande de pouvoir utiliser certains logiciels. Il faut également que ce soit une version originale sans problème de droits d’auteur.

Le concours est lancé jusqu’au 1er mars 2022