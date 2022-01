Aubameyang, Dembélé, Morata, Klauss... : 8 noms qui devraient agiter la fin du mercato

"Je t’aime, moi non plus." Tumultueuse au point d’en devenir presque caricaturale, l’histoire d’amour (ou de désamour, c’est selon) entre Ousmane Dembélé et le Barça pourrait enfin connaître son épilogue cet hiver.

Proclamé tsar parmi les stars à de nombreuses reprises avant d’être voué aux gémonies par son club pour des blessures récurrentes, quelques écarts de conduite et des aspirations salariales démesurées, le Français est gentiment poussé vers la sortie depuis quelques jours.

Selon The Mirror, la piste la plus chaude mènerait vers… Chelsea où un certain Thomas Tuchel (qui a déjà eu Dembélé sous ses ordres) serait potentiellement intéressé.

Reste désormais à voir si les Blues anticiperont les choses pour s’attacher les services de Dembélé dès cet hiver. Dans le cas contraire, le Français pourrait quitter les Blaugrana libre cet été. Et à ce moment-là, fort est à parier que les prétendants seront beaucoup plus nombreux à se bousculer au portillon.