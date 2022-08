Au zoo de Londres, un sac prend la place d’un crocodile du Siam pour alerter face au braconnage

Si la démarche du Zoo de Londres peut sembler surprenante, il s’agit surtout d’alerter sur le commerce illégal de cette espèce sauvage. En effet, ce reptile d’eau douce est aujourd’hui victime du braconnage et classé comme étant en danger critique d’extinction par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). "Au cours des 75 dernières années, plus de 80% des crocodiles du Siam ont disparu. Beaucoup, comme celui-ci, ont été chassés pour leur peau dans le cadre du commerce illégal d’animaux sauvages", poursuit l’écriteau.

Tout ce qui peut attirer l’attention sur le commerce illégal est excellent

Cela fait quelques années que le parc animalier a mis en place cette installation, sans qu’elle ne fasse de bruit particulier. Le Zoo était donc surpris lorsque l’image est devenue virale ce premier août… Mais tant mieux ! "Nous voulions sensibiliser nos visiteurs à ce sujet et créer un sujet de discussion. Tout ce qui peut attirer l’attention sur le commerce illégal est excellent", explique à la BBC le docteur Ben Tapley, conservateur des reptiles et amphibiens au Zoo de Londres.

D’après la BBC, il n’était d’ailleurs pas possible de croiser un crocodile du Siam dans le Zoo De Londres avant l’installation. En effet, l’espèce est devenue beaucoup trop rare que pour être enfermée dans un parc animalier. A cause de la disparition de leur habitat naturel mais aussi du braconnage, il n’en resterait "qu’entre 500 et 1000 espèces à l’état sauvage dans le monde."