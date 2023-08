Au zoo de Bagdad, par 50 degrés, les tigres de Sibérie tirent la langue

Les données de l'ONU classent l'Irak parmi les cinq pays les plus exposés à certains effets du changement climatique. Et à l'heure actuelle, l'ancienne Mésopotamie subit sa quatrième année de sécheresse consécutive. Un calvaire pour les hommes comme pour les animaux. Le parc zoologique compte environ 900 animaux dont des lions, des oiseaux exotiques, des oiseaux de proie, des ours, des singes ou des flamants roses.

Pour tenter de faire quelque peu baisser le mercure, des refroidisseurs d'air ont été installés face aux cages des lions et des bassins sont à disposition des ours et des tigres. Mais l'eau verdâtre des bassins n'invite pas vraiment les tigres à la baignade. La plupart des cages "conviennent aux animaux qui vivent dans des climats chauds".

"Nous n'en avons pas pour les animaux habitués au froid."

Ce sont des "modèles des années 1970", explique le directeur du zoo, Haider al-Zamili, bien forcé de faire avec les maigres moyens alloués par les autorités.

Dans ces conditions, "la durée de vie de nos animaux est moindre par rapport à d'autres parcs", souffle Wassim Sarih. Les tigres de Sibérie du zoo ne dépassent pas les "17 ou 18 ans" à cause de l'épuisement dû à la chaleur tandis que leurs congénères d'autres zoos "ont une espérance de vie de 20 à 25 ans". Selon le vétérinaire, quatre ours, des lions et des oiseaux sont morts ces dernières années, dont la moitié "à cause du changement climatique".