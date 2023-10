Au Yémen, les tortues manquent de mâles à cause du réchauffement climatique.

Le sexe des tortues est déterminé par les températures pendant la période d'incubation des œufs, les mâles se développant dans un environnement plus froid que les femelles. La nuit tombée, une tortue sort de l'eau et profite du calme pour se hisser sur une plage de sable blanc du sud du Yémen et pondre ses œufs, dont la plupart seront probablement des femelles à cause du réchauffement climatique.

Plusieurs études ont révélé ces dernières années qu'en raison du réchauffement climatique, les mâles venaient à manquer dans plusieurs régions du monde, des côtes de la Floride à la Grande barrière de corail en Australie. En 2018, des chercheurs américains avaient observé que la plupart des 200.000 tortues vertes du nord de la Grande barrière étaient des femelles, ce qui pourrait menacer cette population parmi les plus importantes au monde.