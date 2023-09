Au Wiels, les merveilleux Jeux d’Enfants filmés par Francis Alÿs

Dès l’entrée, on nous signifie le caractère universel du jeu. Au Danemark, les enfants se trémoussent en jouant à la danse des oranges tandis qu’en face, les jeunes filles de Tabacongo en RDC se défient dans des combinaisons de jeux de jambes hallucinants. Et d’emblée, cet universalisme du jeu et fracassé par le contraste des réalités matérielles vécues par les enfants du Nord et ceux du Sud. Francis Alÿs pratique la métaphore et le symbole sans jamais insister. Tout est là pour qui sait y regarder. Par exemple le mythe de Sisyphe, l’aspect tragique de l’existence qui transparaît dans un des films les plus poignants de la série : La roue, tourné à Lubumbashi en 2021 sur le terril de la mine de cobalt l’Etoile du Congo dont les pentes sont tamisées par des clandestins à la recherche de lithium. Un enfant pousse péniblement un pneu vers le haut du terril, puis dévale la pente installé à l’intérieur du pneu. Un moment de joie intense, d’adrénaline, de liberté. Ephémère. "On pousse pour trouver la solution" chantent les gamins. Ici pas question d’abandonner.