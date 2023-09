Au vignoble de Chokier, les vendanges dans un mois

A Chokier, sur la commune de Flémalle, les raisins seront mûrs d'ici un petit mois. Alain Godin, le vigneron des côteaux de dame Palate prévoit de vendanger fin septembre-début octobre.

Ce petit vignoble est le premier a avoir été replanté en région liégeoise depuis la moitié du dix-neuvième siècle. Alain Godin possède encore des documents officiels qui montrent que les derniers raisins avaient été vendangés en 1870. C'est son père, Raymond, qui avait replanté des vignes en 1977 et avait patiemment appris à fabriquer du vin, jusqu'à obtenir le petit blanc dont le vignoble de Chokier produit bon an mal an 300 bouteilles.

Raymond Godin est décédé il y a deux ans. Aujourd'hui, c'est son fils Alain, ancien sidérurgiste et syndicaliste qui a repris le domaine qui compte aujourd'hui grosso modo 1200 pieds de vigne. Si vous vous y promenez, vous entendrez à la fois le chant des grillons et les bruits industriels de la vallée de la Meuse en contrebas. Le vignoble de Dame Palate, orienté plein sud, fait face aux usines de Segal et Eurogal.

Les pluies de cet été ont retardé le mûrissement des fruits. Le vigneron de Chokier espère que le beau temps va durer. Ses raisins en ont encore besoin. Nous avons visité le vignoble de Dame Palate avec Alain Godin.

Notre reportage :