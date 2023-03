Au Vietnam, des pistes pour réduire l'impact du riz sur le réchauffement climatique

Aujourd'hui riziculteur, Canh, 39 ans, s'est tourné vers la production de champignons et d'engrais organiques avec sa paille de riz, qu'il ne laisse plus pourrir dans les champs. "Si nous pouvons vendre la paille et gagner de l'argent, tout le bénéfice est pour nous", explique-t-il en passant ses doigts dans un monticule de purin qui deviendra bientôt un aliment nutritif pour d'autres cultures du Mékong.

Sa transition vers une riziculture plus propre est soutenue par l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI), une ONG bien implantée en Asie. "Tout le monde ici est favorable à cette initiative" qui vise à recycler la paille comme ingrédient d'un aliment nutritif pour d'autres cultures, explique-t-il.

Pas nouvelles, ces initiatives se sont multipliées depuis deux ans après qu'une centaine de pays se sont engagés à réduire les émissions de méthane de 30% d'ici à 2030. Le Vietnam, comme l'Indonésie ou le Bangladesh, fait partie des signataires mais pas les deux plus gros producteurs, l'Inde et la Chine.