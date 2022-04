Au tribunal, Johnny Depp interrogé sur sa consommation de drogues et d’alcool avec Marilyn Manson

Dans le cadre du procès en diffamation qu’il intente contre son ex-femme Amber Heard, les avocats de l’accusée ont demandé à Johnny Depp de détailler ses interactions avec Marilyn Manson.

L’acteur de Pirates des Caraïbes poursuit son ex-femme pour violence familiale et dans ce cadre, les avocats d’Amber Heard - présente dans la salle - ont demandé à Johnny Depp d’expliciter ses habitudes de consommation de drogues, notamment en donnant l’exemple de ses relations avec Marilyn Manson.

Costume sombre sur chemise noire, Johnny Depp a reconnu avoir consommé des substances, mais a nié tout excès.

Il explique : "On buvait ensemble, on a pris de la cocaïne quelques fois…" Et quand l’avocat lui a demandé s’ils avaient aussi pris des pilules, il a répondu, le sourire aux lèvres : "Je lui ai donné un jour une pilule pour qu’il arrête de parler autant". L’avocat a répondu qu’il comprenait et est passé à autre chose.

Peu de temps après, un autre musicien célèbre a été mentionné, lorsque l’avocat a montré une photo où l’on pouvait voir une démo de Keith Richards avec 4 lignes de cocaïne et quelques verres de bière. Parmi les autres objets, une boîte avec les initiales J.D. avec une tête de mort et des os croisés. Quand l’avocat lui a demandé si cette boîte contenait de la cocaïne, Johnny Depp a répondu : "Je ne peux vous dire s’il y avait de la cocaïne… mais il semblerait qu’il pourrait y en avoir."