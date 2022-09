Au tribunal, dans un commissariat ou dans le cabinet d’un psychologue : quand le chien est un soutien émotionnel

Quand on parle de chiens policiers, on pense aussitôt à des chiens renifleurs, utilisés pour détecter des drogues ou des explosifs, par exemple. On a aussi en tête l’image de chiens recherchant des personnes disparues. Mais chez nous, plusieurs zones de police utilisent le chien dans un autre contexte : celui d’aide à la victime.

Depuis quatre ans maintenant, la zone de police Bruxelles Nord a engagé une nouvelle collègue. Son nom : Switch. Sa particularité : elle a quatre pattes. Son rôle : être un soutien émotionnel.

Ici aussi, on constate que lors d’auditions de victimes, la présence de la chienne permet d’instaurer un climat moins stressant, plus chaleureux surtout lors d’auditions de mineurs dans des dossiers familiaux très lourds. Grâce à Switch, un lien de confiance pourra plus facilement être créé. Et surtout la chienne pourra soutenir et réconforter les victimes.