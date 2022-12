« Au travail » : portait documentaire de migrants à la recherche d’un emploi en Belgique

Une fois à l’abri, la recherche d’un emploi est ressemble souvent à un véritable parcours du combattant pour de nombreux primo arrivants en Belgique. Beaucoup ont du mal à trouver un travail convenable en raison de leur nom, de la couleur de leur peau, de leur origine culturelle ou religieuse. Selon une étude d’Eurostat, la Belgique serait même le pire élève en Europe en ce qui concerne l’accès à l’emploi pour les étrangers.

Au-delà des statistiques, ce documentaire nous emmène à la rencontre de trois jeunes migrants qui à eux seuls sont un véritable pied de nez aux préjugés. Avec un ton résolument positif, on suit le parcours de ces trois hommes qui veulent à tout prix trouver un travail.

Wassim a quitté son pays en guerre, la Syrie, où il avait une bonne situation. Installé à Courtrai avec sa femme et ses deux enfants, après de nombreux échecs, Wassim a décidé de lancer sa propre petite entreprise. Et ça marche ! Batha a dû fuir l’Erythrée. Après 8 ans de voyage et d’errance il est installé aujourd’hui dans le Brabant-wallon en Belgique. On fait sa connaissance alors que ses deux jeunes enfants viennent de le rejoindre en Belgique et qu’il a décroché une formation pour devenir maraîcher-biologique. Enfin, le film suit aussi Sarvi, exilé d’Iran et installé seul à Louvain où il se bat pour décrocher un boulot, même périlleux.

Grâce à un montage subtile, on suit en parallèle leurs parcours, leurs espoirs et leurs doutes, leurs joies et leurs peines. On découvre aussi toutes les mains qui se sont tendues au bon moment pour leur permettre d’accéder à leur rêve : travailler et vivre dignement dans leur pays d’accueil.

" Au travail " : un documentaire qui fait du bien, réalisé par Annabel Verbeke avec un collectif de jeunes réalisateurs à voir le samedi 17/12 à 23h15 dans Fenêtre sur doc sur La Trois et à revoir sur Auvio

Off World en coproduction avec la RTBF et VRT-Canevas