Au travail, comment assurer la cybersécurité ?

Quels que soient la taille et le secteur de l’entreprise, le sujet de la cybersécurité devient crucial à l’heure où le télétravail s’installe et les systèmes d’information se complexifient. L’erreur est (très souvent) humaine. Comment inculquer une forme de vigilance responsable aux équipes ? Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself, zoom sur un sujet de plus en plus sensible, à l’heure où le contexte international se tend.

65% des organisations ont signalé une hausse du nombre d’attaques pendant la pandémie, en lien avec l’explosion du télétravail.

Le travail à distance et les autres mesures sanitaires ont été source de pression pour les équipes de cybersécurité. Les travailleurs et travailleuses à distance sont plus difficiles à sécuriser.

Sachant que 90% des incidents de cybersécurité sont causés par une erreur humaine, la prévention des équipes est devenue un enjeu majeur.