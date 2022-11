Au tour d’Anderlecht de subir la loi de Genk (0-2), leader costaud de notre championnat

Genk fait forte impression en tout début de rencontre, mais Anderlecht ne panique pas, rétablissant rapidement l’équilibre dans les duels.

Peu après le quart d’heure, Onuachu et Paintsil combinent mais les Limbourgeois ne trouvent pas la mire.

Genk ouvre le score à la 19e minute, Paul Onuachu conclut une action collective rondement menée avec un gros travail de Bilal El Khannous et un précieux assist de Daniel Munoz. C’est 0-1, et ce n’est pas illogique.

Peu avant la mi-temps, des supporters anderlechtois allument des fumigènes dans la tribune toute proche du goal. La fumée est épaisse et l’arbitre interrompt le match quelques instants. Il ne se passera plus rien de marquant dans cette première période.

Score logique à la pause, les fulgurances des Mauves sont trop épisodiques pour inquiéter sérieusement le leader de notre championnat.

En deuxième période, la première grosse occasion se transforme en but. Et c’est encore le leader du championnat qui s’illustre. El Khanouss est encore à la base de l’action pour servir Paintsil qui centre, Arteaga pousse la balle au fond des filets et fait le break pour les siens.

Il y a de petites occasions de part et d’autre, mais Anderlecht ne semble vraiment pas en mesure de pouvoir inquiéter Genk ce dimanche soir. On pense un moment que Gerardo Arteaga leur facilite la tâche avec son exclusion à la 74e minute mais les Mauves ne parviennent pas à en profiter.

Ces derniers pensent malgré tout réduire le score en toute fin de match mais l’arbitre signale une faute anderlechtoise.

Le score est fixé, 0-2. Genk conforte son leadership, avec dix unités d’avance sur l’Union. Anderlecht est onzième.