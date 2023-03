Au Théâtre royal de Madrid, Le Nez de Dmitri Chostakovitch investit le métavers

Inspirée de la nouvelle du même nom écrite entre 1832 et 1835 par l’auteur russe Nicolas Gogol (1809-1852), l’opéra en trois actes de Chostakovitch, créé en 1930 à Leningrad, semble être tout désigné pour se plonger dans l’univers du métavers, entre absurdité, onirisme fantastique et autodérision.

Le premier opéra de Chostakovitch — alors à peine âgé de plus de 20 ans — en trois actes, retrace les mésaventures d’une fonctionnaire de la ville de Saint-Pétersbourg dont le nez a décidé de mener sa propre petite existence. Satire sociale, vivement critiquée par "l’Association russe des musiciens prolétaires" pour son élitisme, l’œuvre ne fut plus jouée en Union soviétique jusqu’en 1974.

A l’aide de 33 chanteurs, d’une mise en scène de l’australien Barrie Kosky et d’une direction musicale de Mark Wigglesworth, Le Nez a pris vie dans le métavers au sein d’une réplique 3D de la salle principale du Teatro Real. L’objectif premier de cette opération est d’ouvrir l’opéra à d’autres publics et plus particulièrement la "génération Z", une génération de jeunes nés après l’an 2000 et ayant grandi avec le numérique.

Avec ce concept, le Teatro Real devient le premier opéra au monde à diffuser une œuvre en direct dans le métavers.