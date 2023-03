Au Théâtre National, deux jeunes créateu.trice.s qui questionnent la société, chacun avec leurs armes

Dans ce premier spectacle, Simon Thomas livre avec beaucoup d’humour son désarroi face aux difficultés du monde, et même face à sa propre mort, inéluctable.



Si la vie est absurde, alors qu’elle se prête aux délires créatifs ! Que notre sentiment d’impuissance face à la folie ambiante, notre scepticisme quant à la volonté des puissants d’y changer quoi que ce soit, que tout cela soit le moteur d’un humour cocasse, bouée dans l’océan du désespoir. Oui rions et surprenons-nous à défendre le positivisme malgré la morosité ambiante. Affichons-nous en militant.es du "faire avec" quitte à paraître naïfs. C’est dans ce contexte que les quatre personnages de "Should I stay or should I stay" vont évoluer. Dans des tenues improbables, ils semblent perdus, ou en quête de… le savent-ils vraiment ? Sont-ils coincés quelque part ou sont-ils prisonniers de leur propre inertie ? Autant de questions soulevées par un spectacle drôle, poétique, insolite. Un spectacle qui semble souffler à l’oreille du spectateur.trice : trouver la force d’aller au-delà du doute et des inconnues. Restez vivants !