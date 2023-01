Au Théâtre le Public, le fils de Don Quichotte à la recherche de nouveaux moulins

L’entrée de jeu était prometteuse et donnait à espérer que l’on quitterait rapidement la route de l’œuvre originale pour prendre un tournant radicalement contemporain. Si le coup de volant a eu lieu, la bifurcation n’a pas été si franche. Anne Sylvain propose un Don Quichotte qui s’interroge sur son statut de chevalier, de personnage intemporel et à la recherche de nouvelles quêtes à mener. Le spectateur plonge dans les abysses d’une introspection à multiples branches pour en ressortir avec peu de réponses et la légère impression d’avoir tourné en rond. L’idée était pourtant bonne et l’auteure est connue pour ses pièces coups de poing. Mais les réflexions existentielles se succèdent sans laisser le temps aux spectateurs de bien se les approprier ou ne serait-ce que les digérer. Mêlant discours chevaleresque et langage contemporain, l’hybride est dense et lourd.