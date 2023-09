Au Théâtre des Tanneurs, "L’amour, c’est pour du beurre" : coup de théâtre dans la salle de gym

Parce qu’exprimer l’amour, c’est compliqué. Parce que le théâtre, c’est aussi porter ses problèmes en manteau, en faire une force et le porter sur scène. Lucile Charnier, Mathylde Demarez, Thomas Dubot, Sarah Lefèvre, Titouan Quittot et Noémie Zurletti incarnent parfaitement ces âmes blessées en quête d’aventure humaine. Ils évitent le stéréotype simpliste du mauvais comédien un peu gauche pour partager au contraire des moments de justesse et de douceur. Le choix artistique de jouer masqué nourrit leur jeu scénique et ouvre la porte au travestissement. Les frontières entre réalité et fiction se brouillent, les genres deviennent flous et les thèmes s’entrecroisent pour former une trame où les personnages shakespeariens et ceux d’Eline Schumacher marchent mains dans la main…

Ah ! On le connaît, ce sacro-saint local polyvalent implanté dans chacune des communes de nos régions (vous savez, cet endroit plus ou moins délabré selon les budgets, avec son odeur caractéristique d’une salle de fête/de belote/de répétition de la fanfare du village). Le scénographe Zouzou Leyens nous l’a amené sur scène, avec l’option salle de gym pour que nos artistes en herbe puissent répéter entre un plinth et des espaliers. Le cadre est aussi sonore avec un accompagnement musical au poil pour soutenir des actions ou donner une touche clownesque à certaines scènes.

Si l’introduction peut faire craindre un bon gros cliché sur le théâtre amateur, la suite de la pièce promet d’étonnantes surprises et de francs éclats de rire. Que l’on se soit déjà frotté au théâtre amateur ou que notre expérience soit cantonnée à celle de soutien à un proche, que l’on connaisse "La nuit des Rois" ou qu’on la découvre pour la première fois, "L’amour c’est pour du beurre" devrait contenter l’un et l’autre !