Au Théâtre des Tanneurs : "Dimanche", vous reprendrez bien un peu de déni ?

Trois secondes. C’est le temps qu’il faut pour que notre attention soit kidnappée par "Dimanche", la nouvelle création des compagnies "Focus" et "Chaliwaté". Associées pour l’occasion, elles nous proposent un tableau décapant mêlant poésie et humour sur fond d’apocalypse. On s’en prend plein la vue et on en redemande ! À voir au Théâtre Les Tanneurs jusqu’au 18 février.

Accrochez votre ceinture, "Dimanche" nous embarque dans un reportage aussi drôle que cinglant sur notre société, notre monde et notre avenir. Le programme est chargé, mais vous ne verrez pas le temps passer, promis ! Par la fenêtre, le décor défile entre banquise et paysage désertique sur une bande-son de Simon & Garfunkel. Cette montagne ne ressemblerait-elle pas à une jambe ? Qu’importe, continuons ! Au détour d’un ours polaire, la route nous mène jusqu’à un appartement à la déco sixties. À l’intérieur ? Une famille ordinaire prenant son petit-déjeuner dominical dans une chaleur estivale devenue, elle aussi, ordinaire. Mais si la température montait encore de quelques degrés, que se passerait-il ?