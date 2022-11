Au Théâtre des Martyrs, Europe Connexion : "On veille sur l’avenir de votre monde"

Parce qu’en tant que citoyen·ne, il n’est plus permis de fermer les yeux, parce que l’urgence climatique n’est plus un lointain mirage, "Europe connexion" aiguise les esprits critiques pour déjouer les pièges des lobbys de l’agro-industrie. Immersion dans les coulisses du Parlement européen au Théâtre des Martyrs.

Plus qu’un texte politique, c’est une invitation à la résistance qui est proposée par l’équipe de Pauline d’Ollone. L’espace d’une heure, le spectateur est plongé dans les pensées d’un assistant parlementaire. Son ambition ? Devenir lobbyiste auprès des industries agroalimentaires. Son ascension professionnelle est rythmée par des dossiers sensibles tels que l’étiquetage des produits alimentaires, la privatisation des semences ou la production bio.

Comment faire pour dissimuler toute cette histoire dans un emballage d’intérêt public ? Pour que plus personne ne se pose aucune question sur cette affaire. Pour que les commissaires européens pondent une loi.

Les stratégies et techniques de manipulation du discours dévoilées sont simples : discréditer, ruiner les réputations et diffuser de fausses informations. Tout est bon pour orienter les projets de lois et maintenir le monopole industriel dans le secteur. Des milliards de vies sont en jeu, mais qu’importe si la paie est bonne. L’âme vendue au diable a-t-elle encore une conscience ? Si elle en avait une, elle a fini broyée en cours de route. Après tout, "tu n’es pas payé pour croire !"