Au théâtre de Poche "Recomposées", l'expo ''Ordures'' à Liège et ''West Side Story'' au château du Karreveld

Nouvelle rentrée culturelle aux 4 coins de la Belgique, les théâtres et les musées ouvrent leur saison. Direction le bois de la cambre à Bruxelles où se trouve le célèbre théâtre de Poche pour découvrir justement la pièce qui ouvrira la saison, pièce intitulée: "Recomposées".

C’est une réalité en Belgique, plus de 15% des familles sont recomposées. Des familles à géométrie variable, où les enfants sont élevés collectivement par des parents, des beaux-parents, et même des ex-beaux-parents encore forts impliqués. Des gosses qui ont parfois l’influence de six adultes à gérer, des couples d’amoureux qui ne sont pas des couples parentaux et des couples parentaux qui ne s’aiment définitivement plus. Et parfois tout ceci tourné à la tragédie grecque. Fruit d’un nombre considérable d’entretiens avec des beaux parents et des enfants, Recomposées, est un spectacle écrit et mis en scène par Julie Annen. Cette pièce n’est pas une histoire mais des histoires. Des belles, des fortes, des tristes, des violentes, mais aussi des toutes plates, avec pleins de gens ordinaires qui font ce qu’ils peuvent. La vie quoi. A découvrir au théâtre de Poche du 12 au 30 septembre. Et pour info le théâtre vous accueille samedi 9 septembre pour découvrir la programmation 2023-24 et célébrer la fin de l’été jusqu’au petit matin avec des concerts et des DJ sets. Infos et réservations poche.be .

Installé au cœur de Liège, dans le couvent des Frères mineurs, le Musée de la Vie wallonne propose un regard original et entier sur la Wallonie du 19e siècle à nos jours et "ORDURES, l'expo qui fait le tri" jusque fin décembre.

Le zéro déchet est tendance, mais est-il vraiment nécessaire ? Le musée s’intéresse au travers de cette expo à notre montagne de déchets et à la manière dont nous nous efforçons de la réduire. Nous trions, recyclons et organisons des opérations de nettoyage spontanées. Mais nous brûlons aussi et remplissons encore chaque semaine des sacs poubelles trop pesants pour notre planète. Dans cette expo, vous vous interrogez sur votre propre consommation et sur la douleur de la Terre. " ORDURES, l'expo qui fait le tri " vous attend au Musée de la vie Wallonne.

Dernière chance pour assister à la comédie musicale ''West Side Story''

Pour sa 25e édition, le festival Bruxellons avait décidé de réadapter l’une des comédies musicales les plus célèbres. C’est près de 60 ans après la version cinématographique que Daniel Hanssens et Kylian Campbell se sont donc attaquer à la mise en scène de "West Side Story". Le spectacle entièrement en français est à découvrir au château du Karreveld à Molenbeek-Saint-Jean. Vu l’engouement rencontré tout au long de l’été des dates supplémentaires ont été ajoutées pour ce week-end. Réservations www.bruxellons.be