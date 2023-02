Au Théâtre de Liège, Renacimiento, une création de La Tristura sur l’histoire de la démocratie espagnole

Du décès de Franco en 1975 jusqu’aux années Covid, Renacimiento (Renaissance) s’inspire des moments emblématiques de la brève histoire de la démocratie espagnole, et utilise les coulisses en guise d’allégorie du parcours en dents de scie d’un État.

Nous découvrons un microcosme de régisseurs de théâtre à l’œuvre dans la réalisation d’un objectif commun : démonter le décor d’un spectacle achevé, installer la scénographie suivante et assurer que tout soit fin prêt pour l’entrée du public. Au cœur d’essais sonores, d’éclairages pointés, de câblages et de rideaux installés, le groupe raconte amours, peines, souvenirs d’enfance, soucis de travail, et soulève deux questions qui tracent l’ossature de la pièce : dans quelle mesure a-t-on perdu la pureté de l’élan initial qui a conduit à la démocratie ? Le temps d’une renaissance n’est-il pas venu ? Humbles et anonymes, ces personnes énoncent subtilement une autre façon de faire, et nous permettent d’observer que tout est encore, toujours, à construire. Cinématographique et théâtrale, cette pièce réunit plus de vingt interprètes sur scène, qui jouent, dansent et lancent un cri pour une vie collective plus sensée et plus joyeuse !

Une création de La Tristura

Avec Roberto Baldinelli, Belén Martí Lluch, Iván Mozetich, Alván Prado, Mundo Prieto, Emilio Rivas, Marcos Úbeda et artistes locaux

Spectacle en espagnol, surtitré en français

À voir au Théâtre de Liège jusqu’au 9 février.

(Bord de scène à l’issue du spectacle le mercredi 8 février)