Au Théâtre de la Vie, "Tacoma Garage", le seul en scène rock'n'roll de Corentin Skwara

La scénographie est un patchwork de bonnes idées qui invitent à une immersion rapide dans le sujet. La batterie valise côtoie la guitare électrique, qui prend appui sur un coin de spot et une table de mixage. Entre scène de concert et salon bordélique, il n’y a qu’un pas pour s’imaginer catapulté dans le living de la maison familiale d’un des Sonics, en pleine répétition. On se surprend même à régulièrement jeter un coup d’œil au compteur kilométrique comme si, nous aussi, nous les parcourions avec la caméra dans le coffre.

Que vous ayez été biberonné au jus du rock’n’roll ou que vous soyez néophyte dans le domaine, vous apprécierez cette création contemporaine qui sort des sentiers battus. Les références aux pontes du rock anglo-saxons fusent et l’"American Dream" vous tend les bras, alors : Get what you need !