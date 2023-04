Au Théâtre de la Toison d’Or, "Rosa", ça rappe un peu sous la soie !

Connue pour ses podcasts dont "Les mecs que je veux ken" et sa chaîne Youtube "L’1 dans l’autre", Rosa Bursztein s’invite au Théâtre de la Toison d’or avec son nouveau stand-up " Rosa ". Avec quatre représentations en deux soirs, l’artiste parisienne réalise un petit marathon bruxellois ces 25 et 26 avril.

Cela fait plusieurs années que le Théâtre de la Toison d’or arrose sa programmation de stand-up en tout genre, mais parmi la flopée des habituels humoristes, une nouvelle tête fait son entrée : Rosa Bursztein. D’ailleurs, la sienne d’entrée est fracassante dans son charismatique pyjama de soie sous l’air des Parapluies de Cherbourg ! C’est parti pour une heure de show et ça démarre sur les chapeaux de roues.

J’ai couché avec quelqu’un qui ne voulait pas un câlin

La première phrase donne le ton et ouvre le bal à une succession de situations que nous pourrions a priori tous vivre un jour. C’est cash, c’est cru et c’est surtout drôle parce que ça pue l’authentique ! Rosa nous embarque dans son intimité sans préli’ni conclusion, pour un partage tout en humour autour des thèmes – certes déjà vus et revus – du sexe, de l’amitié, ou encore de l’enfance. Avec une grosse dose d’autodérision et d’humour noir, l’humoriste ne fait pas dans la dentelle et n’épargne personne, que ce soit la société, ses proches ou son public du soir.

"Je vous ai un peu souillé là, non ?

Portant un regard critique sur notre société, ses clichés et ses tabous, Rosa enfonce les portes grippées des plus conservateurs pour lubrifier leurs gonds de réflexions sur le consentement, la mixité sociale ou le body positive. Le tout est bien emballé dans des vannes qui fusent et font mouche. Pour ceux qui se méfieraient de l’humour franco-français, qu’ils se rassurent : l’humoriste adapte son spectacle à son public et son léger accent parisien se fond dans le décor – ou presque. Si certains passages sont un peu longuets, l’ensemble est équilibré et donne un spectacle agréable et sans prise de tête. Les sujets abordés sont d’actualité et l’identification facile. Un spectacle à voir et une artiste à découvrir si ce n’est déjà fait.

