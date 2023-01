Au Texas, une exposition célèbre les vertus artistiques des petits boulots

La preuve avec Barbara Kruger. L’Américaine a pris conscience de l’impact des mots en travaillant comme designer graphique chez Condé Nast dans les années 1970. Elle s’en est inspirée pour créer son style reconnaissable entre mille, des photos en noir et blanc traversées de slogans chocs typographiés en Futura Bold Italique sur fond rouge. Howardena Pindell a, elle, commencé à se servir de feuilles trouées comme pochoirs pour ses peintures abstraites lorsqu’elle travaillait comme assistante de conservation au Museum of Modern Art de New York.

Le Blanton Museum of Art d’Austin affirme que "Day Jobs" est la première exposition au monde à s'intéresser à l’influence insoupçonnée des petits boulots sur l’histoire de l’art moderne et contemporain. Elle cherche à déconstruire le mythe de l’artiste comme un génie solitaire en marge de la société, qui n’a pas besoin de se soucier des factures à payer. C’est pourtant l’une de leurs plus grandes préoccupations, surtout depuis la crise sanitaire. Un tiers des artistes visuels britanniques affirment avoir perdu plus de 10.000 livres sterling (environ 11.365 euros) à cause de la pandémie, selon un rapport de 2021 du Contemporary Visual Arts Network England. Nombre d’entre eux ont certainement dû prendre un job alimentaire pour subvenir à leurs besoins.

La plupart des artistes aspirants et des jeunes diplômés des formations artistiques font, eux aussi, des petits boulots pour payer leurs factures. Évidemment, ceux qui s’engagent dans cette voie savent que cette filière est particulièrement complexe du point de vue de l’insertion professionnelle, mais la précarité n’est pas inhérente aux arts visuels.

L’exposition "Day Jobs" se tiendra du 19 février au 23 juillet au Blanton Museum of Art d’Austin, au Texas.