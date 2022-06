Au Texas, un musée réinvente sa collection d’art sous forme de gâteaux

Le concours "Great Blanton Bake-Off" est né au début de la pandémie sur une idée de Lizabel Stella, la responsable des réseaux sociaux et du contenu numérique du musée Blanton. A l’époque, l’institution muséale avait fermé ses portes depuis plusieurs mois et cherchait à maintenir un lien avec son public. "Je me suis dit : les gens ne peuvent pas venir au musée, et ils aiment la pâtisserie. Comment puis-je combiner les deux ?", a déclaré Lizabel Stella au magazine Smithsonian.

Si le musée Blanton mise sur la pâtisserie pour faire vivre sa collection d’art, la National Gallery of Art de Washington D.C s’appuie sur l’engouement autour de Wordle. Elle a mis au point sa propre version du jeu en ligne à succès, intitulée Artle. Le principe : les joueurs disposent de quatre tentatives pour deviner le nom d’un des 15.952 artistes dont les œuvres sont exposées à la National Gallery of Art. Ils disposent notamment d’indices visuels pour les aiguiller dans leur choix. Mais, si on en croit la journaliste de la BBC, Leisha Chi-Santorelli, "c’est beaucoup plus difficile que #wordle !"