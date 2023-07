Au Texas, des chèvres mènent la vie dure aux mauvaises herbes.

"C'est beaucoup plus écologique d'avoir des chèvres que des grosses machines ou des herbicides", assure Charlotte Mitchell, membre du comité de direction du parc. Il serait particulièrement dangereux d'utiliser de l'herbicide dans la zone, située près d'un fleuve, puisqu'il pourrait s'y écouler, souligne-t-elle.

"Et c'est beaucoup plus divertissant à voir", ajoute-t-elle. Des familles viennent observer les chèvres pour montrer à leurs enfants comment les animaux vont de pair avec l'écosystème et peuvent servir à gérer un terrain, raconte Mme Mitchell.

"Je cours ici souvent et je promène mon chien de temps en temps. Il y a beaucoup de mauvaises herbes et ce serait bien de voir la zone un peu désherbée", relève Aaron Rodriguez, 47 ans. "Je suis content de voir ces petits gars faire leur travail."