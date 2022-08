Au terme de sa libération conditionnelle, Michelle Martin doit-elle partir à l’étranger pour se réinsérer ?

Michelle Martin s’apprête à retrouver une liberté pleine et entière. Depuis août 2012, l’ex-épouse de Marc Dutroux bénéficiait d’une mesure de libération conditionnelle. Dix ans plus tard, cette mesure arrive à son terme. Pénalement, Michelle Martin a purgé sa peine. Elle peut désormais voyager et n’a plus de compte à rendre à la Justice mais devra continuer à indemniser les parties civiles.

Voilà sur le plan du principe, en pratique la réalité reste complexe car porter le nom de Michelle Martin établit immanquablement un lien avec "l’affaire Dutroux" et ses six victimes : Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal, Eefje Lambreckx, Sabine Dardenne et Laetitia Delhez.