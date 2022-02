Au temps de Pathé et Gaumont : les "premières" cinématographiques en Belgique.

Parmi les acteurs de L’Histoire de Minna, un certain Fernand Crommelynck qui figurera dans une autre production d’Alfred Machin, son film le plus important, considéré comme très avant-gardiste : Maudite soit la guerre. Un mélodrame de 50 minutes, pacifiste et colorié à la main, racontant l’opposition entre deux aviateurs, doublée d’une histoire d’amour impossible, pendant une guerre opposant deux pays imaginaires… Une œuvre prémonitoire.