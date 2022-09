"Au tarif actuel, on devrait payer deux millions d'euros en plus par an": des expertises énergétiques pour aider les entreprises à consommer moins

C'est aussi lui qui a négocié le contrat énergie de l'entreprise. Et aujourd'hui, elle se frotte les mains. "On paye actuellement 900.000 euros par an en énergie" précise Aurore Somja, responsable marketing chez Point Chaud. "Si on regarde le tarif actuel, on devrait payer deux millions d'euros par an en plus. C'est quand même une sacrée économie pour nous."

Une demande de plus en plus grande

Aujourd'hui, vu la situation économique et la crise énergétique, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à solliciter Sébastien Menu et ses collègues: "Il y a 5 ans, quand on a commencé, c'est nous qui devions appeler les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit plus ou moins 15 appels par jour, donc effectivement, c'est sûr que la transition énergétique et la conscience des chefs d'entreprises qu'il faut s'y engager évoluent très fort."

La demande est telle que l'équipe s’apprête à doubler ses effectifs et à passer à quelque 120 employés.

Broptimize compte aujourd'hui plus de 3.000 clients: des boulangers, des bouchers, des fast-foods, mais aussi de très gros consommateurs d'énergie comme l'aéroport de Liège.