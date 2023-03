Au Standard, William Balikwisha est enfin "sorti de la cave" : "On ne comprenait pas pourquoi il ne perçait pas", lance Hugo Siquet

Hugo Siquet (CS Bruges) était invité sur le plateau de l'émission La Tribune lundi soir. L'arrière droit de 20 ans a été formé à l'Académie Robert Louis-Dreyfus du Standard et est sous le charme des jeunes pousses liégeoises qui s'illustrent cette saison, comme Lucas Noubi, 18 ans, ou encore William Balikwisha. Le Bruxellois de 23 ans reçoit enfin sa chance, alors qu'il frappait à la porte de l'équipe première depuis un certain temps.

"C'est très étonnant, je pense qu'il a été mis dans une "cave" au Standard pendant plusieurs années, a lancé Hugo Siquet. Avec les U21, on le voyait faire des choses exceptionnelles, il était vraiment au-dessus du lot et on ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas à percer. Chapeau au coach, je pense que c'est lui qui a changé la donne et qui lui a donné sa chance, ainsi que de la confiance. Il ne fait que reproduire ce qu'il faisait déjà plus jeune. C'est aussi un super gars, je suis donc super content pour lui. J'espère qu'il va continuer sur cette lancée."

"Quant à Lucas Noubi, je ne le connaissais pas trop, a repris le joueur prêté par Fribourg au CS Bruges. Il est 2-3 ans plus jeune que moi ! Quand il monte sur le terrain, il est à chaque fois impressionnant. Avoir un physique pareil à son âge, c'est exceptionnel. Il montre beaucoup d'agressivité et de très belles choses. Il faut prendre soin de ces joueurs-là, c'est le futur du club."