Au Standard, trois grands maux sans grand remède

Des chiffres qui peuvent paraître étonnants pour un secteur offensif dont on ne peut pas dire que les titulaires donnent entière satisfaction. Wilfried Kanga montre des dispositions intéressantes en déviation mais manque cruellement de vitesse et surtout de rythme, au point de finir les matches sur les rotules. Denis Drăguș est fidèle à lui-même en faisant preuve d’une terrible inconstance. Sur le flanc gauche, poste que peut occuper Mundle si les ambitions sont offensives, Aron Dønnum n’est plus que l’ombre du joueur qu’il était sous Ronny Deila.

Alors, comment expliquer le peu de confiance accordé à Mundle, Çanak et Ohio, auteur d’une bonne entrée ce samedi ? Probablement en regardant le système mis en place par Hoefkens. Une mise en place en 3-5-2 qui convient à Wilfried Kanga, qui a besoin d’un attaquant plus mobile autour de lui, mais beaucoup moins à Mundle, pur ailier de formation, ou Çanak, milieu offensif. Deux postes dont n’a pas usage Carl Hoefkens. Pour Ohio, le constat est semblable. Lui qui s’est distingué plutôt positivement la saison passée seul en pointe n’est pas forcément le partenaire d’attaque idéal de Kanga, et encore moins de Drăguș.