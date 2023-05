Au Soudan, une nouvelle trêve et de nouveaux combats

Les combats continuent mardi au Soudan où la trêve, jamais respectée, a été prolongée pour tenter d’acheminer une aide humanitaire vitale pour le pays au bord de la famine.

En guerre depuis le 15 avril, l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo ont accepté de prolonger de cinq jours un cessez-le-feu en vigueur depuis le 22 mai. A chaque nouvelle extension, les médiateurs saoudien et américain saluent un nouveau pas en avant mais pour le chercheur Rashid Abdi, "il n’y a pas de cessez-le-feu au Soudan". "Parler de 'réduction des violences' pour prouver que 'la trêve fonctionne' est une manière impressionnante de cacher son désespoir", selon lui. "Il y a un énorme fossé entre la réalité sur le terrain au Soudan et la diplomatie à Jeddah", en Arabie saoudite où les émissaires des deux camps rencontrent Saoudiens et Américains, poursuit-il. Sur le terrain, raids aériens, tirs d’artillerie et mouvements de blindés ne cessent pas. Et la guerre qui a déjà fait plus de 1800 morts, selon l’ONG ACLED, et près d’un million et demi de déplacés et de réfugiés selon l’ONU, continue de tuer et de forcer des familles à quitter leur maison.

Ce mardi, les combats font rage à Khartoum et au Darfour. Le Soudan était déjà avant la guerre l’un des pays les plus pauvres au monde. Un habitant sur trois y souffrait de la faim et le système de santé était au bord de l’écroulement. Aujourd’hui, après près de sept semaines de guerre, 25 des 45 millions de Soudanais ne peuvent plus survivre sans aide humanitaire, affirme l’ONU. Parmi eux figurent plus de 13,6 millions d’enfants, souligne l’Unicef, dont "620.000 en malnutrition aiguë qui, pour moitié, pourraient mourir s’ils ne sont pas aidés à temps".