Au Soudan, un "Conseil révolutionnaire" pour chapeauter les sit-in contre l'armée

Pour le syndicat des médecins soudanais, en affirmant laisser les civils discuter seuls de la formation d'un gouvernement, le général Burhane "a tenté de renvoyer la balle, en faisant comme si elle était maintenant dans le camp des civils (...) mais il a échoué".

Car pour le camp civil, dont le front uni de 2019 a volé en éclats à l'épreuve du pouvoir, il n'est pas question de discuter d'un cabinet tant que le chef des putschistes est encore au pouvoir et maintient l'influence des militaires au sein du pouvoir.

Le plan mis en place par le général Burhane

Ce qui leur pose problème, c'est le plan que le général Burhane a commencé à mettre en place mercredi : le Conseil souverain, plus haute autorité de la transition jusqu'ici, a été purgé de ses membres civils et va devenir un Conseil suprême des forces armées.

Cette instance, accusent des militants et des experts, permettra à l'armée de garder un droit de regard sur la politique et l'économie, sous le couvert de gérer les questions de "défense et de sécurité".

Pour la rue, direction unifiée ou pas, le mouvement se poursuit. Après huit mois d'une mobilisation anti-putsch qui s'était essoufflée ces derniers mois, les campements ont refleuri, défiant une répression qui a fait 114 morts - pour beaucoup par balles - et des milliers de blessés, selon des médecins.