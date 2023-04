Au Soudan du Sud, on cuisine grâce à une mauvaise herbe

Pour ramasser du bois de chauffage au Soudan du Sud, ravagé par les inondations, Roda Nyawuy devait patauger dans les eaux troubles, sans savoir ce qui se trouvait sous la surface. "Avoir du bois de chauffage était très difficile. Il y a des serpents et des épines", témoigne cette mère de sept enfants à Bentiu, une ville du nord qui connaît d'importantes inondations. Mais sa famille n'avait pas les moyens d'acheter du gaz ou du charbon de bois.

Et la solution est venue d'une mauvaise herbe qui pousse à profusion dans la région."C'est beaucoup plus facile de faire ça", raconte Roda Nyawuy, 40 ans, désignant les charbons ardents qui alimentent le petit four en argile à ses pieds.