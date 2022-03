Au siècle dernier, la publicité servait la guerre

Au Siècle dernier, la publicité et la guerre faisaient bon ménage en Europe. Car à l’époque la publicité servait le propos éditorial, car à l’époque on n’en savait moins sur l’impact psychologique de la publicité. C’était une époque naïve pour le monde de la publicité.

Car réagir par rapport à l’actualité est entré dans le quotidien des marques. Face à un événement, un problème de société, les marques sont amenées de gré ou de force à se positionner. Une question qui est en réalité légitime car on connaît le pouvoir des marques mais aussi le pouvoir de la communication. Nous sommes d’ailleurs témoins d’une guerre de communication entre ces deux pays. Et c’est pour finir une question qui ne s’est pas toujours posée.

La plupart des organisations à travers le monde ont changé leur logo en jaune et bleu pour marquer leur soutien au peuple ukranien et ce, quelques heures à peine après le début de la guerre. Mais on ne voit pas grand-chose de plus. “Peut-on communiquer en se liant à la guerre” est une question qui peut sembler provocante mais qui s’est tout de même posée parmi les acteurs de la publicité.

Et pour finir, les annonceurs osent tout . La marque Rizla+ de papier à cigarette, une marque française, réalise des affiches illustrées montrant des soldats et des enfants entrain de fumer accompagné du slogan “ Toutes les classes fument le Rizla+”. Il y a de la pub pour tout, jusque pour les prothèses. Lors de la Première Guerre mondiale, l’image du poilu sert à vendre du vin, du café, des abonnements de journaux mais aussi à amener l’opinion publique à financer la guerre.

C’est de la propagande

En effet, la Première Guerre mondiale a marqué un tournant pour le monde de la publicité car elle la considérablement accéléré. Les gouvernements et les industriels se rendent compte du pouvoir de la publicité pour influencer l’opinion publique. Et on en a besoin. En Allemagne, en Europe, aux USA, on en a besoin pour relancer l’économie, on en a besoin pour se forger une image auprès des autres pays, on en a besoin pour orienter les élections.

Aux USA, beaucoup d’agences créent avant tout pour des partis politiques, des candidats en lice à l’élection présidentielle, Les illustrations de propagande sont partout.

L’une des plus célèbres est très certainement l’affiche “ We can do it’ représentant une ouvrière montrant ses biceps. Il s’agit de l’illustration d’une ouvrière travaillant dans l’industrie de l’armement américaine. Elle fut créée pour motiver les salariés de l’entreprise en 1943. Mais redécouverte dans les années 80’ pour symboliser le féminisme.