Au secours, je perds souvent mes clefs et j’oublie le prénom des gens… Est-ce le signe que je commence la maladie d’Alzheimer ?

Avez-vous déjà ressenti l’anxiété de chercher frénétiquement vos clés tout en vous demandant si cela pourrait être un signe précoce de la maladie d’Alzheimer ? Un de vos proches présente des troubles de la mémoire ou du comportement ? À l’occasion de la Journée mondiale dédiée à cette maladie, nous avons cherché à comprendre à quel moment nous devrions prendre au sérieux nos ou ses petits oublis quotidiens, et à quel moment il serait judicieux de consulter notre médecin.

Le docteur Jose-Antonio Elosegi, de l’hôpital de Mons (HELORA – site Kennedy) est spécialiste cette maladie, il explique : "Cette maladie est en forte augmentation tout simplement car l’espérance de vie de la population augmente. Et comme cette maladie d’Alzheimer est principalement liée à l’âge, on peut même parler de pandémie mondiale".

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), plus de 55 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde et chaque année, il y a près de 10 millions de nouveaux cas diagnostiqués. La démence est actuellement la septième cause de décès et l’une des principales causes d’invalidité et de dépendance chez les personnes âgées dans le monde.

Dans notre pays, en 2022, l’espérance de vie à la naissance est de 81,7 ans, pour les femmes c’est 83,8 ans et pour les hommes c’est 79,5 ans. Résultat, on estime qu’un Belge sur cinq va développer une forme de démence. Dans 60 à 70% des cas, c’est la maladie d’Alzheimer qui sera diagnostiquée. Le nombre de Belges atteints de démence devrait augmenter de plus de 33% sur les 10 prochaines années pour approcher les 300.000 personnes touchées. Autre particularité de cette maladie, c’est qu’elle touche plus les femmes que les hommes et ce, même en tenant compte du fait qu’elles vivent plus longtemps.