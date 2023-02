"Au secours docteur, j’ai des fuites urinaires !" : comment prévenir l'incontinence ?

Au secours docteur, j’ai des fuites urinaires ! Pas de panique, l'incontinence urinaire est une perte involontaire d'urine. Ces pertes incontrôlables et involontaires touchent 30% des femmes et 15% des hommes âgés. On fait le point avec le Dr Charlotte, médecin référent dans l'émission "La Grande Forme".

L’incontinence urinaire chez l’adulte - perte involontaire d'urine - est quelque chose d’assez fréquent, elle affecte 30 % des femmes et 15 % des hommes âgés. Bien que l’incontinence touche surtout les personnes âgées, ce n’est pas une partie normale du processus de vieillissement ; l’incontinence peut donc être améliorée voire soignée, souligne le Dr Charlotte, médecin généraliste.

Différents types d’incontinence

Incontinence par impériosité : perte incontrôlée des urines - d'un volume modéré à important - qui survient immédiatement après un besoin brusque et irrépressible d'uriner.

Incontinence d’efforts : survient lorsque ce qui est censé soutenir les voies urinaires et la vessie ne fonctionne pas comme il le devrait .

Incontinence par regorgement : petite perte d'urine en raison d'une vessie trop pleine. Le volume est généralement faible, mais les pertes peuvent être constantes.

Incontinence fonctionnelle : fuite urinaire qui résulte d'une incapacité mentale ou physique à contrôler la miction. Exemple : les personnes atteintes de démence ou encore de la maladie d'Alzheimer.

On peut aussi souffrir de plusieurs types d’incontinence on appelle ça une incontinence mixte.