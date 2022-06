Au salon de l'armement, une société wallonne va à contre-courant et recycle les gilets pare-balles

Au salon international de l’armement terrestre, qui se tient cette semaine dans la banlieue parisienne, les militaires de diverses armées viennent faire leurs emplettes, entre chars d’assaut, lunettes de visée, roquettes de tout calibre et missiles anti-drône. Dans cette foire au matériel de pointe, une firme wallonne détonne : elle ne vend pas d’équipement, elle se propose de recycler les gilets pare-balles ou les casques, pour en récupérer les fibres d’aramide.

Comme l’explique l’un des directeurs de Procotex, Olivier Thouron, "la société, historiquement, travaillait les fibres de lin, puis elle s’est diversifiée dans le textile synthétique, puis progressivement vers les fibres plus techniques, comme le carbone ou le kevlar, c’est la marque commerciale des aramides qui se trouvent dans les gilets pare-balles ; nous les récupérons, nous les démontons, nous les découpons, nous les broyons et nous en faisons des poudres plus ou moins fines, qui peuvent se retrouver ensuite dans l’automobile, dans des plaquettes de frein ou des disques d’embrayages".

C’est un marché en croissance, parce que c’est vertueux : ça réduit fortement l’empreinte environnementale des fabricants d’uniformes et de protections individuelles. Il y a donc de la concurrence. Mais l’entreprise Procotex, depuis son siège de Dottignies, mise sur sa souplesse pour tenter de décrocher de nouveaux contrats.