Au Rwanda, un nouvel outil cartographie la teneur en CO2 des arbres.

"Cela suggère que la conservation, la régénération et la gestion durable des forêts naturelles sont plus utiles pour atténuer le changement climatique que les plantations", estime Maurice Mugabowindekwe, chercheur doctorant au département des géosciences et de la gestion des ressources naturelles de l'université de Copenhague et auteur principal de l'étude.

L'équipe de scientifiques à l'origine du projet continue les recherches au Rwanda et travaille actuellement sur une cartographie actualisée à partir d'images aériennes plus récentes (2019). L'outil a également déjà été testé en Tanzanie, au Burundi, en Ouganda et au Kenya. "Nous espérons que cette méthode s'imposera comme une norme, permettant ainsi de meilleures comparaisons entre les pays", déclare Maurice Mugabowindekwe dans un communiqué.