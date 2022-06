Au Royaume-Uni, premier vote sur la réforme controversée des dispositions post-Brexit en Irlande du Nord

"C'est à la fois légal et nécessaire", a-t-elle déclaré à propos de la réforme, niant que le Royaume-Uni enfreigne le droit international et soulignant la nécessité de donner la priorité au processus de paix.

Au parlement, l'ancienne Première ministre Theresa May - qui a démissionné après avoir échoué à obtenir le soutien du Parlement pour son propre accord de divorce sur le Brexit - a déclaré qu'elle ne pouvait pas soutenir le projet de loi.

Ce texte n'est "pas légal (...) il n'atteindra pas ses objectifs" et il "diminuera la position du Royaume-Uni aux yeux du monde", a-t-elle déclaré devant les députés.

Pour Londres, le temps presse

Depuis que le gouvernement britannique a dévoilé son intention de supprimer les contrôles sur les biens arrivant dans la province britannique en provenance de Grande-Bretagne, l'UE n'a eu de cesse de dénoncer une démarche unilatérale et laisse planer la menace de représailles commerciales.

Londres estime que le temps presse, vu la paralysie politique causée par ce traité international dans la province britannique : les unionistes du DUP refusent de participer à un gouvernement local tant que les contrôles ne sont pas abandonnés, y voyant une menace pour l'intégrité du Royaume-Uni.

Toute décision unilatérale de violer le droit international est une évolution majeure et grave

"Toute décision unilatérale de violer le droit international est une évolution majeure et grave", a pour sa part dénoncé le Premier ministre irlandais Micheal Martin depuis Dublin.

De son côté, le chef de la diplomatie irlandaise Simon Coveney a exhorté Londres à renouer avec "un dialogue constructif avec l'UE" afin de parvenir à des "solutions durables convenues conjointement".

Une approche jugée "illégale" en Europe

Le protocole visait à protéger le marché unique européen après le Brexit, sans provoquer le retour d'une démarcation physique entre la province britannique et la République d'Irlande, membre de l'UE, ce qui pourrait remettre en cause la paix signée en 1998 entre loyalistes attachés à la couronne britannique et républicains favorables à la réunification, après trois décennies de violences meurtrières.

Le gouvernement de Boris Johnson avait accepté que la province reste de facto au sein du marché européen, instaurant une frontière douanière en mer d'Irlande, avec contrôles et paperasse.