Au Royaume-Uni, les prix qui montent poussent les mères à bout

Créée pendant la pandémie de Covid-19, sa banque alimentaire aide autant des migrants arrivés par la Manche que des Ukrainiens à la rue. Mais aussi, de plus en plus, des Britanniques, qui n'avaient jamais été autant dans le besoin.

"On ne parle plus seulement des migrants, on parle de gens de la classe moyenne qui doivent vendre leur maison", explique Mme Wester-Okiya. Sous la demande, la banque pour bébés s'est élargie et des produits pour des enfants un peu plus grands sont désormais proposés.

Les produits d'hygiène sont particulièrement demandés. "Une ado de 14 ans a écrit un poème terrible sur le harcèlement qu'elle subit car elle ne peut pas se laver", affirme Mme Wester-Okiya, expliquant que la jeune fille avait raconté comment sa mère avait coupé un savon en quatre pour en donner un morceau à chaque membre de la famille.

Quelque 140 kilomètres plus au nord, dans la ville de Coventry, la situation est similaire. Dans un énorme entrepôt, des employés de l'association Feed the Hungry (Nourrir ceux qui ont faim) emballent des colis alimentaires non seulement pour des enfants au Nicaragua ou en Ukraine mais aussi pour des familles qui vivent à quelques kilomètres de là.